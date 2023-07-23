梁朝偉加持！NewJeans新碟首日銷量史上No.2

出道短短一年的韓國女團NewJeans，推出第2張迷你專輯《Get Up》強勢回歸，日前率先公開韓劇《魷魚遊戲》女星鄭浩妍與梁朝偉秘密拍攝的主打歌《Cool With You》MV，隨即在海外惹起哄動，帶來強勁宣傳效應，帶挈新碟首日大賣119萬4,623張，登上K-Pop女團史上最高開售紀錄No.2！

韓團aespa今年3月發售的第3張迷你專輯《MY WORLD》，首天大賣137萬2,929張力保冠軍紀錄；日本偶像宮脇咲良所屬的女團LE SSERAFIM，早前推出的專輯《UNFORGIVEN》以102萬4,034張首日銷量進佔第3位；大前輩BLACK PINK去年推出的《BORN PINK》，以101萬1,266張排名第4。