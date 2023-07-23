不滿未婚妻被調戲 MGK扯火爆衝突 美瑾狼狽撞欄速逃

美國性感女神美瑾霍絲（Megan Fox），周四晚與歌手未婚夫Machine Gun Kelly（MGK）現身加州一個大型嘉年華會，期間發生不愉快事件。一名男子出拳打MGK，搞到美瑾受牽連撞埋鐵欄，認真無辜！

有目擊者拍下事發經過，片中可見美瑾與MGK抵達嘉年華會時，圍欄內一名男子突然向MGK揮拳，身旁的保安即時撲上前推開他，混亂中美瑾受波及，意外撞落鐵欄，MGK即拉住她並護送她離開，幸好美瑾未有損傷。不過，事件無損他們遊玩的雅興，繼續入場坐摩天輪。

涉事男子被兜巴星 有傳媒拍得另一角度，見男子出拳前疑似與MGK口角，而MGK與美瑾暫未就此事作出回應。至於涉襲擊MGK的男子，其兄長受訪時代為解畫，指弟弟當時向美瑾表示「你好X靚」，隨即辣㷫MGK出手掌摑他，兄長承認弟弟企圖出拳反擊，但未有打中，認為MGK反應過激，會保留法律追究權利。

查實今次已非MGK與美瑾首度外出時與人衝突，2021年出席《MTV音樂錄影帶頒獎禮》時，MGK曾與MMA星級選手麥基哥（Conor McGregor）發生推撞。

另外，美瑾早前在社交網公開於森林拍攝的時裝照，化身「豹妹」擒上樹，MGK留言大讚性感，其後她上載另一輯更激的照片，身穿長裙在溪澗真空大玩濕身誘惑，挑戰社交網尺度！