暢所欲玄：改掉壞習慣迎好運

每一個人或多或少都有些壞習慣，好的習慣能讓運氣變好，而壞的習慣則會令人際運變差，還會影響其他運勢的走向。想迎來好運？建議大家盡量改掉以下壞習慣，可望萬事順利！

1.鞋子到處亂扔

平時穿的鞋子受到不同氣場影響，會沾染很多灰塵。有些人一回到家就將鞋子亂扔，殊不知這個行為容易讓家中的環境氣場變差，影響自身和家人的運勢。

2.零用錢亂放

時下人們愈來愈少機會用現金付款，偶爾出現的零錢也是四處亂放，但這樣做，意味着自己和家人出現漏財、存不住錢的情況。建議平日即使很少用到零錢，也應把它們好好存放。

3.雪櫃空空如也

在風水學中，雪櫃和家中的財運有關，雪櫃食物充足，有衣食無憂的寓意。如果內裏經常空空如也，意味着財庫空缺，家人沒有錢財積累。

4.經常講過頭話

俗語說「衝動是魔鬼」。人在生氣時，容易講出傷害人的氣話，這樣做往往會傷人傷己，所以當察覺自己快要跟人爭執時，最好給自己一個空間靜一靜，仔細思考這句話到底該不該說。

玄學名師黃楚淇