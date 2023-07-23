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吳奇隆一「腩」無遺
台灣男星吳奇隆是不少人心目中的男神，多年來魅力依然，可是近日卻有網民慨嘆男神崩壞。事緣有網民晒出他現身機場的相片，見他肚凸凸有點中年發福的模樣，而日前他又被網友捕獲過馬路親民揮手打招呼，奇隆戴上Cap帽和口罩，身穿黑色T恤配牛仔短褲，進一步確認「凸腩」的事實。
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