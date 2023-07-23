演完兵賊 再演情侶 阮浩棕嫌劉穎鏇高冷 冇偈傾

已故演員梁舜燕的孫兒阮浩棕，最近憑《隱門》的暖男細佬及《靈戲逼人》的熱血文武生而備受關注，在《靈》劇中首當男二的浩棕，坦言「男二」兩字令他倍添壓力，幸有張振朗的說話令他開竅：「我話演戲方面我知點演，但我第一次演主角戲，我發現我未識，振朗話你做緊主角戲先可以學習，你依家咪練緊囉，邊個會拎住份功課上戰場？佢呢番說話好似打通我任督二脈咁。」

提到浩棕在《隱形戰隊》中演反派虐待劉穎鏇，在《靈》劇卻合演情侶，浩棕笑言之前大家是兵賊身份，所以溝通不多：「我哋甚至冇乜傾偈，當時我覺得佢係咪有啲高冷呢？今次再合作，熟咗之後發現之前應該係個廠太凍，佢唔想講嘢，今次就有傾有講。」

秉承梁舜燕專業精神 原來浩棕已入行10年，他稱自己的演出終於對得住觀眾，問到會否覺得備受公司力捧？他直言不敢有這個想法：「呢個想法好危險，最重要係腳踏實地做好每套劇。」對於背負「星三代」之名，浩棕稱該稱號令初入行的他感壓力，擔心做得未夠好而影響嫲嫲的名聲，但現在已釋懷，他十分敬佩嫲嫲的專業態度，定必秉承其精神。