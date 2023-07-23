《亞洲內容大獎》 秦嵐秀智競逐視后 蔣家旻奸出國際 泰國爭女配

「反骨琪」蔣家旻於今年初無綫頒獎禮摘下「最佳女配角」獎，甚至於下月舉行的《亞洲內容大獎》亦有份角逐「女配」，成為唯一香港代表，不過伊人卻坦言對獎項不敢多想，認為能夠躋身其中已感滿足！

蔣家旻於無綫話題劇《美麗戰場》奸到出汁，結果於今年初的《萬千星輝頒獎典禮2022》勇奪「最佳女配角」，近日再下一城，於日前公布的《亞洲內容大獎》（ContentAsia Awards 2023）入圍名單中，再憑該劇角逐「最佳女配角」，對手還有台劇《我願意》的柯淑勤及王渝屏，外語劇《After Dark 2》的黃怡靈、《Naam S2》的Dhivyah Raveen等，家旻更是唯一香港演員入圍該頒獎禮，認真威水！

「最佳女主角」方面亦競爭激烈，除了有《傳家》的秦嵐、《我願意》的高慧君外，還有出爐青龍視后秀智，再以獲獎劇集《安娜》爭獎，被睇高一線；而王柏傑、傅孟柏、李銘忠及許成泰就齊齊問鼎視帝寶座，頒獎禮將於下月24日在泰國曼谷舉行。

葉念琛祝旗開得勝 對於成為唯一本地代表入圍角逐獎項，家旻昨日受訪時難掩興奮之情，她說：「真係冇諗過，我係透過《美》劇監製葉念琛收到呢個消息，好驚喜！今次可以代表公司入圍已經超級開心同榮幸，又可以趁呢個機會同其他唔同地方嘅出色演員一齊角逐。（諗過勝算有幾高？）唔敢諗啦！但係好想去呢個頒獎禮感受氣氛，始終未試過出席咁大嘅盛事。」「反骨琪」一角為家旻帶來很多意想不到的東西，她感謝無綫給予機會：「呢個角色的確畀咗一個好大突破畀我，希望今次之後，會有更多唔同類型角色嘗試。」剛完成新劇《非常檢控觀》拍攝的她，笑指已努力搜羅靚裙，現正等待公司安排，準備下月打扮靚靚出席盛事。

至於葉念琛獲悉家旻入圍亦表現開心，他於社交平台留言：「反骨琪可謂奸得出色！威到去亞洲！」及後接受本報電話訪問時則指：「幾個月前ＴＶＢ同我講會報一啲國際頒獎禮，我仲搵咗幾場戲去參賽，其中一場係佢殺老竇個場，見到佢入圍當然好開心，希望佢能旗開得勝！」