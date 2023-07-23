承諾回復100分狀態 容祖兒發燒凍到震 煞停演唱會

天后容祖兒的演唱會舉行得如火如荼之際，惟其身體不適，需要將兩場演出延期舉行。她為此深感抱歉，承諾會以100分的狀態回報歌迷的愛戴！

容祖兒連日來於演藝學院舉行的《ANOTHER SIDE......JOEY．MY SECRET．LIVE》演唱會，大獲好評。惟前晚她表演後回到後台時，開始感到不適，出現發燒及發冷的病徵，她即時求診。為保障藝人健康及確保每場表演質素，主辦方決定將22日及23日兩場改期舉行。祖兒於社交平台報平安：「演唱會剛好來到第一個禮拜，大部分的節奏都已經漸上軌道，很感謝大家連日來給我的所有歡呼以及掌聲，今天，更多一份包容和鼓勵。」

「計劃趕不上變化」 她坦言為請假休息兩天感到抱歉：「雖然一直以來我都覺得身體會很配合、很聽話，只要我努力好好照顧起居飲食作息時間，便可以順利為大家表演，但還是那句，計劃趕不上變化。這幾天，發覺身體不適以致慢慢發現聲音未能達到我的標準，身體的症狀告訴我不得不休息一下，而我也不希望蒙混過去。」她覺得來日方長，要做出一個100分的表演，才能夠對得起每一位深愛她的歌迷和用心付出的團隊。

而祖兒經理人受訪時表示：「損失幾多唔係問題，最緊要係祖兒嘅身體健康，等佢休息兩日恢復體力，完成埋接下來嘅幾十場演出，佢身體狀況係大前提。」