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龍門陣
林夏薇陪愛犬享親密時光
愛犬固然係焦點所在，不過林夏薇的淡妝同樣搶Fo。
視后林夏薇（薇薇）近日為協助宣傳月底播出的新劇《寵愛Pet Pet》，於社交網罕晒愛犬，並寫道：「有一種親情，叫『用我一生，陪你半生』，大家一齊來分享你同你的petpet歡樂的時光吧！」難得休息的薇薇，淡妝同樣省鏡，見她先坐在花園陪玩，之後再晒出輕撫愛犬的片段，體形龐大的愛犬表情頓變得溫柔。
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