趁暑假教Lucas滑雪 前後腳飛澳洲 霆鋒栢芝隨時合體？

藝人謝霆鋒日前帶同大仔Lucas到澳洲旅行，「餅印」父子激罕合體，惹來熱議。不過，原來張栢芝亦身在澳洲，網民紛紛起哄，期待這對過氣夫妻同框！

謝霆鋒2011年與張栢芝結束婚姻關係，大仔謝振軒（Lucas）與二仔謝振南（Quintus）由栢芝照顧，近日霆鋒趁暑假帶Lucas到澳洲滑雪，期間被瘋狂集郵，「餅印」父子亦激罕同框。有網民捕捉到霆鋒跪地教Lucas滑雪一刻，2人互動似足兄弟，父子情不錯。有人更聲稱連續3日在布勒山（Mount Buller）撞到霆鋒，但未見栢芝或女友王菲的蹤影。

笑笑口任影 原來栢芝亦身處澳洲，有網民上載與她在當地的合照，寫道：「姐姐人很友好、很溫柔、很漂亮，我沒問她其他問題，也不知道她之後會去哪，希望她在澳洲玩得開心就好。」相中栢芝笑容滿面地舉V，心情大靚！網民紛紛「食花生」，揣測她將與霆鋒及囝囝會合：「能淺淺的期待一下鋒芝同框嗎？」但根據Po文的定位顯示為布里斯本Rochedale，與霆鋒父子身處的墨爾本有段距離。

栢芝經理人Emily在其網上節目《鏡生活》回應此事，指栢芝跟屋企人去探親，因被集郵才洩漏行蹤。問到栢芝與霆鋒會否復合？Emily說：「依家幾點？瞓吓覺先啦！」並指若有復合一事，雙方定必在社交網公布，否則全是訛傳。