中文台節目表 翡翠台

9:00 快樂長門人

9:10 無耆不有

9:40 日出東方有文明

10:15 古城百景

10:50 奇妙的動物之動物界的小可愛

11:15 幸福爆發！光之美少女

11:50 宣傳易

12:00 香港原味道

12:30 周六聊Teen谷

1:00 午間新聞及警聲百二秒

1:20 女人四十（PG）

2:20 出走澳洲

3:20 醫醫，我不想再病了及勁歌推介

4:00 多啦A夢

4:30 Hands Up

5:00 Kiki & Nuna知識寶庫

5:30 櫻桃小丸子

6:00 老廣的味道第五季

6:30 六點半新聞報道

6:55 天氣報告

7:00 新聞透視

7:30 科技探索城市創新動力

7:35 東張西望

8:00 愛．回家之開心速遞

8:30 日本限定Super遊

9:00 猛龍過江（PG）

11:15 晚間新聞及天氣報告及科技探索城市創新動力

11:30 財經透視

12:00 勁歌金榜

12:15 奇幻潮（PG）及宣傳易

1:15 東張西望

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

