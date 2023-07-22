中文台節目表 翡翠台
9:00 快樂長門人
9:10 無耆不有
9:40 日出東方有文明
10:15 古城百景
10:50 奇妙的動物之動物界的小可愛
11:15 幸福爆發！光之美少女
11:50 宣傳易
12:00 香港原味道
12:30 周六聊Teen谷
1:00 午間新聞及警聲百二秒
1:20 女人四十（PG）
2:20 出走澳洲
3:20 醫醫，我不想再病了及勁歌推介
4:00 多啦A夢
4:30 Hands Up
5:00 Kiki & Nuna知識寶庫
5:30 櫻桃小丸子
6:00 老廣的味道第五季
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 新聞透視
7:30 科技探索城市創新動力
7:35 東張西望
8:00 愛．回家之開心速遞
8:30 日本限定Super遊
9:00 猛龍過江（PG）
11:15 晚間新聞及天氣報告及科技探索城市創新動力
11:30 財經透視
12:00 勁歌金榜
12:15 奇幻潮（PG）及宣傳易
1:15 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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