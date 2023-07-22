呢頭爆婚變 嗰頭有新歡 Ariana速嗒人夫 被嘲「守唔到寡」

美國樂壇天后Ariana Grande與「地產仔」老公Dalton Gomez日前被爆婚變，話口未完，前日她被傳媒踢爆已火速另覓新歡，近日與主演的新片《女巫前傳》（Wicked）的已婚男拍檔Ethan Slater撻着！

現年31歲的Ethan比Ariana大1歲，2人去年開始在英國拍攝新片，日久生情而撻着，經常結伴在一起，男方亦不避嫌經常於個人社交平台公開約會合照。

Ethan疑背妻兒「偷食」 據知自從與Ariana傳緋聞後，Ethan已將社交網站轉為「私人」，似是有所隱瞞。不過他仍被傳媒起底，發現原來是已婚男士，與歌手老婆Lilly Jay結婚5年，去年8月更誕下一名兒子。而兩個月前，Ethan當時趁老婆升呢人母後首個母親節，於社交網站貼兒子的背影照放閃，並留言讚老婆是全世界最照顧周到的好媽媽及好人，因而令人懷疑他背住老婆偷食！不過有消息指Ethan是最近與妻子分開不久後，日前才與Ariana開展戀情。

Ethan人氣雖然不及Ariana，但原來他在舞台劇界略有名氣，曾憑舞台劇之演出而獲《東尼獎》提名。Ariana有新歡消息曝光後，即惹來大批「花生友」網上熱烈討論，大部分均批評Ethan樣貌平庸，與Ariana完全不合襯，更有毒舌網民直指他樣衰及古怪之外，亦有網民批評Ariana「守唔到寡」：「Ariana好唔掂，佢唔可以單獨一人超過1個月！」