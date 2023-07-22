暢所欲玄：十二星座變好心情方法（上）

白羊座：做劇烈運動如打泰拳、踩單車或游水等，重點是消耗能量及爆汗，只要釋放多餘的能量或怒氣，過後會感覺好像輕了，不要讓多餘的氣力變成了發脾氣。

金牛座：讓身體感覺舒服可以有很多方法，如做一個香薰SPA又或者吃一頓美味的大餐，看一場音樂劇又或是做運動，都是透過身體愉悅的感覺來讓心情變好。

雙子座：只要將令自己不開心的事跟別人說一次，表達自己有甚麼不滿，而對方又明白你，已能夠令心情變好，再輕鬆的可以跟一班人去吃喝玩樂就會開心。

巨蟹座：要返回自己的家，一個讓自己感覺安全的地方，靜靜的獨處，或吃一頓養生的美食，甚至找一個強大的臂彎給自己躲進去，都是得到滋養和溫暖的方法。

獅子座：可以是大鬧一場，或買一份名貴禮物給自己，在「我」的世界，我就是中心，所以不要再想別人的需要，先照顧好自己，滿足了自己，感覺就會變好。

處女座：要先解決令自己不開心的問題，才能夠釋懷；可以找一個辦事能力高的人來跟你分憂，又或是執拾零亂的衣櫃，甚至漫步，總之做一些有效益及實際的事。

占星師Ida