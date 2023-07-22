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陳思圻浴袍大Deep 惹遐想
「細龍太」陳思圻甚懂享受生活，日前到了酒店Staycation，見她只穿上浴袍示人，而房內有浴缸、大床、私人按摩床及吧枱，裝修相當豪華。不過，最吸睛是她本人的造型，其浴袍胸口位置大Deep V，鏡頭不時隱約影到浴袍下的好身材，令人眼前一亮。
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