陳思圻浴袍大Deep 惹遐想

「細龍太」陳思圻甚懂享受生活，日前到了酒店Staycation，見她只穿上浴袍示人，而房內有浴缸、大床、私人按摩床及吧枱，裝修相當豪華。不過，最吸睛是她本人的造型，其浴袍胸口位置大Deep V，鏡頭不時隱約影到浴袍下的好身材，令人眼前一亮。