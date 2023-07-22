陳婉衡羅拉上身 川字肌吸睛

「36E無綫咪神」陳婉衡（Alycia）熱愛運動，除了早前密密分享性感水着照外，近日更晒出一系列在西營盤壁畫街搶先打卡的美照。只見身穿黑色小背心襯熱褲的她，以「羅拉」造型盡騷苗條體態，孭上「𠝹波袋」的她與川字肌均十分吸睛，不少網友激讚：「型女」、「靚人配靚景」。