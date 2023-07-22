李玟訃聞 老公Bruce被消失

天后李玟本月5日在港離世，終年48歲。昨日，她的兩位胞姐為她刊登訃聞，當中發布代表人只有李玟兩位胞姊李秋林、李思林，以及李秋林丈夫何錦麟的名字，而李玟未正式離婚的富商老公Bruce卻「被消失」。此外，有別於一貫訃聞的純白背景，訃聞左右兩角均放有黑白玫瑰的圖片，並正式公布李玟喪禮將於本月31日下午4時，在香港殯儀館一樓大堂舉行設靈儀式，及於翌日（8月1日）上午10時30大殮後隨即出殯。歌迷可於本月31日下午6時至晚上10時拜祭，喪禮其餘時間則以私人形式舉行，訃聞上亦提及到喪禮謝絕帛金。