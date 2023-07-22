李玟訃聞 老公Bruce被消失
天后李玟本月5日在港離世，終年48歲。昨日，她的兩位胞姐為她刊登訃聞，當中發布代表人只有李玟兩位胞姊李秋林、李思林，以及李秋林丈夫何錦麟的名字，而李玟未正式離婚的富商老公Bruce卻「被消失」。此外，有別於一貫訃聞的純白背景，訃聞左右兩角均放有黑白玫瑰的圖片，並正式公布李玟喪禮將於本月31日下午4時，在香港殯儀館一樓大堂舉行設靈儀式，及於翌日（8月1日）上午10時30大殮後隨即出殯。歌迷可於本月31日下午6時至晚上10時拜祭，喪禮其餘時間則以私人形式舉行，訃聞上亦提及到喪禮謝絕帛金。
炮轟報道不尊重
對於未有Bruce的名字，李思林回應時表示訃聞中也沒有母親的名字，其中內容寫有「親屬繁衍恕未盡錄」，一概代表其他親屬，認為外間不需再揣測，希望能尊重死者家人的安排。至於早前有指李思林疑似帶着一群律師現身執法部門，引來外界揣測是否與財產問題有關，她駁斥帶律師上執法部明的說法，炮轟相關報道對他們太不尊重：「簡直希望我們家破人亡。」
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