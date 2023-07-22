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蔡依林食在廣州 自討苦吃

蔡依林的上海演唱會突破11萬人次上網搶票，當然要大吃大喝慶祝一番。 蔡依林的上海演唱會突破11萬人次上網搶票，當然要大吃大喝慶祝一番。
蔡依林的上海演唱會突破11萬人次上網搶票，當然要大吃大喝慶祝一番。
台灣天后蔡依林剛完成廣州巡唱，開心拍片分享當地美食，當中包括多款點心、椰汁馬蹄爽、雙皮奶、楊枝甘露等，穿着低胸裝的她，吃美食時表情就如女孩子一樣可愛，不過，當她品嘗當地招牌涼茶時，就苦到臉容扭曲，相當搞笑。試吃完所有食物後，Jolin坦言最愛酸菜魚、鴨屎香凍檸檬茶。
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