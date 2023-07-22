點同金城武比！ 楊偲泳嫌棄吳肇軒 親熱要加錢

藝人楊偲泳與吳肇軒久未合作，於新劇再次碰頭並發展感情線，她表示不介意有親熱鏡頭，但笑言要增加片酬：「如果對手係金城武就我加錢畀佢。」

楊偲泳（Renci）、吳肇軒、陳穎欣（Yanny）及湯怡等昨日出席Viu Original本地原創劇《轉角浣紗街》開鏡儀式，祈求拍攝順利。劇中與Renci飾演一對的吳肇軒，笑言6、7年前跟對方合作時劇中被對方瘋狂暗戀，但今次就到他癡戀對方。問到會否有親熱戲？Renci即打趣說：「以我所知係冇嘅，如果你要加落去呢，咁我就要加片酬，因為嗰個係吳肇軒，哈哈！不過如果對手係金城武就我加錢畀佢。」

劇中專門替別人提出分手的吳肇軒，坦言現實中的他很少主動提分手，因覺得很難開口：「試過女友同我講分手，我就話好，之後搵我復合，我話唔好喇。」反之同場的Yanny直言對感情很決絕：「如果決定咗要分手就唔會拖泥帶水，但今次角色性格就啱啱相反，完全唔似我，所以好有挑戰性同好好玩。」

湯怡掛住搏殺唔造人 至於久未拍劇的湯怡，被問到要拋低囡囡開工會否不捨？她笑言不會：「有工人姐姐睇住，我好耐冇Me time啦，所以好期待快啲開工。（冇諗趁後生生多個？）係都遲啲先，呢幾年想搏殺，又可能生一個就夠，想所有資源畀佢。」