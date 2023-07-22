溫拿新書回味半世紀兄弟情 阿倫體重急跌17磅 中暑失聲

譚詠麟昨日現身新書簽名會，自爆中暑而暴瘦17磅，聲音沙啞變了「彭健新tone」，由於溫拿告別演唱會舉行在即，阿倫對失聲感內疚，向歌迷道歉。

今年是溫拿樂隊成軍50周年，五虎譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（阿B）、彭健新（健仔）、陳友和葉智強（阿強）昨日現身書展舉行50周年新書簽名會及宣傳新專輯，約500名歌迷撐場，場面熱鬧。早前阿倫到廣州開騷感不適，昨日暴瘦現身並向歌迷致歉：「唔好意思，我中咗暑。」是繼陳友中暑後，溫拿第二名成員中暑。

阿倫表示新書將溫拿的友誼和圖片分享，自己重溫時也歷歷在目，阿B最回味書中語錄。他們談笑風生並互爆花名，陳友是「無牙陳」，因唱歌時見不到牙，而阿B因頭大被冠以「大頭B」之名，阿強的花名「豬頭強」有段古，因他經常瞓着，阿倫昔日貪玩試過將火柴放在他肚皮上，點着叫醒他，結果阿強被「焫醒」肚皮留有傷痕如紋身。

而早前拍攝演唱會宣傳節目時，揭露了阿B畏高不敢坐纜車一事，但最好笑是阿B爆料指阿倫與陳友曾打交，2人曾在夜總會的會計房內捉棋，當時只有他們2人，突然有人放屁，但互不肯認成為羅生門，阿倫笑說：「我鍾意睇陳友個忟樣。」令座談會充滿笑聲。

笑阿強「20歲已退休」 提到4年前溫拿決定再出新歌，阿B遂將父女情寫成《小青柑》，阿倫則對《兄弟》有感覺：「唔止我哋5個感情，可以用喺對朋友嘅感覺，其中一句歌詞：『如兄弟就偶爾回來伴我坐』好有感覺。」阿B和應，表示很喜歡歌詞「好兄弟係一世」。演唱會後他們各有打算，健仔表示想培育新女團，阿倫和阿B會繼續唱歌和演戲，陳友做幕後，而鍾意自由自在的阿強則繼續享受生活，被健仔取笑他早在20歲時便已退休。