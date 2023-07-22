娛圈單打：東洋肉彈變人乾 表面風光心慌慌

在神劇《半澤直樹》飾演奸商情婦而為香港觀眾所熟知的日本艷星壇蜜，消失一輪終於亮相幕前。剪了一頭短髮的她衣着密實，面容飽滿，跟當紅時期的性感妖嬈截然不同，但總勝過皮包骨的病態模樣。

不經不覺，這位東洋肉彈已經42歲。2019年同漫畫家清野通結婚後告別性感演出，惟這兩年每次露面總是嚇人一跳，皆因她愈來愈瘦，導彈身形不見了，變成骨瘦嶙峋，面無半両肉，猶如人乾。

外傳她婚姻亮紅燈，事業又停滯不前，因而患上厭食症。由於情況不妙，今年不得不停工休養3個月，直到日前復工亮相電視節目，重拾健康體態。她直認過去兩年經歷祖母和愛貓離世，導致身心失調，出現失眠，食欲不振，幸獲丈夫照顧和工作夥伴扶持，終於走出陰霾，間接否認婚變。

由此可見，不少明星都是表面風光，內裏壓力之大不足為外人道。尤其日本藝能界競爭非常激烈，女性地位又不如男性，紅如竹內結子都擔心被取代，不知不覺間患上抑鬱而走上絕路。壇蜜「拾回一命」，誠屬萬幸。

講開又講，壇蜜最初是寫真模特兒，後來演出數部成人電影走紅，以言行大膽見稱，曾當眾脫下內褲拋給粉絲，又試過隨寫真附送「有味內褲」，非常出位，有「SM女王」、「情色女王」稱號。全盛期連男神也被吸引，福山雅治婚前曾同她傳緋聞。但長江後浪推前浪，隨着年紀漸長，新鮮感不再，演出機會大不如前，停工休養前只餘下主持電台節目等固定工作，無人找她拍廣告和電視劇，事業走下坡，難免身心俱疲。