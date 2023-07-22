歸隊遭圍攻玩謝 周嘉洛被寸拍劇溝女 《家》添陳瀅

事後嘉洛與「媽咪」滕麗名及劉丹受訪，他表示已開了幾日工，暫時會集中拍攝該劇，重返《愛》大家庭感覺熟悉，劉丹與阿滕亦大讚嘉洛變得成熟及踏實，對於嘉洛被指早前連拍多套正劇追女無數，阿滕即為嘉洛澄清：「佢係畀女溝㗎！打咗個轉返嚟！」嘉洛卻笑說：「冇話畀女溝或者溝女，呢啲活動一直都好期待，但係冇發生到嘅，始終都係工作緊要。（會帶頭號緋聞女友陳瀅『回家』？）唔關陳瀅事。」阿滕即爆料說：「其實真係有一集係講陳瀅嘅！（有冇陳瀅真人㗎？）唔知㗎，大家拭目以待啦！」

許家傑繼續約李芷晴

而家傑對於近日被指與芷晴密會睇戲，笑指若果每次與女性出街食飯或睇戲都被報道，朋友將會離他而去：「其實當晚好多人一齊，唔止我哋兩個，不過冇法，芷晴呢排紅。」問到為何不邀請「大小姐」林淑敏同行？家傑說：「其實我有個睇戲同學會群組，好多演員喺入面，大家一齊去睇戲進修演技，係演員必須。」林淑敏亦力撐拍檔家傑：「我認識嘅佢好夠朋友，好多活動係佢link up朋友，如果佢唔開聲去搞，我哋就真係會鳥獸散。」不過家傑坦言會繼續約芷晴睇戲：「正常社交，我又唔怕，覺得冇問題，個個都會約。（芷晴同『大小姐』邊個正啲？）兩個都咁好，不過睇完報道唔開心，係芷晴用『前輩』形容我唔開心。」芷晴聞言便撒嬌：「咁你真係一個好好嘅前輩嘛！我細細個就睇你，其實我覺得好神奇，因為明明我條線唔係同家傑。」林淑敏笑指當日看見兩人緋聞報道，未看內容已被芷晴的魔鬼身材、天使面孔照片所吸引，還想請教對方如何保持纖腰。