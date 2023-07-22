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龍門陣
周勵淇蔡一智趁機觀光
周勵淇做足防曬措施，唔怕曬燶。
甄子丹與汪詩詩想婚禮低調進行，一眾賓客亦非常合作，沒有在社交網甫相，不過難得去歐洲，亦趁機四出觀光。當中周勵淇暢遊羅馬鬥獸場，戴上帽子及墨鏡一身休閒服，笑容燦爛地打卡，心情大靚。
蔡一智與太太則舉家參觀意大利比薩斜塔，當然大玩遊客「必擺甫」，與斜塔多角度合照，影到不亦樂乎！
蔡一智一家大細參觀比薩斜塔。
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