娛樂

妮歌娜水着Look「金」光閃閃

英國前球星碧咸（David Beckham）大仔布魯克林（Brooklyn）的美國富家女星妻子妮歌娜佩絲（Nicola Peltz），前日於社交網站上載於屋內拍攝的性感相益粉絲，她穿上黑色比堅尼展示圍住肚皮的金鏈，大晒傲人身材！網友紛紛留言大讚她火辣，有人表示：「個肚鏈好正呀！」
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