鄭浩妍被「棒打鴛鴦」 NewJeans新歌MV 梁朝偉快閃助攻唔收錢

韓國人氣女團NewJeans前日公開新歌《Cool With You》的MV，影帝梁朝偉與話題韓劇《魷魚遊戲》鄭浩妍破天荒客串，其中梁朝偉因為很欣賞MV的故事和角色，願意不收酬勞演出，給韓迷送上一份驚喜禮物！

NewJeans雖然出道不夠1年，但已憑《Attention》、《Hype Boy》及《Ditto》等歌曲吸納大批樂迷，她們更被睇好有望在年底頒獎禮捧走大獎，今日她們憑第2張迷你專輯《Get Up》強勢回歸，其中一首主打歌《Cool With You》的MV於昨日率先曝光，近日有傳鄭浩妍與天團防彈少年團成員V會演出MV，不過最後原來是鄭浩妍與梁朝偉登場，令網民大感驚喜！

《Cool With You》的MV是在西班牙取景，分為「side A」及「side B」兩個版本，將希臘神話「丘比特與普塞克」以現代的方式表達，鄭浩妍飾演「丘比特」，梁朝偉與法國男星Micol Vela則分別扮演「阿芙蘿迪蒂」和「普塞克」，NewJeans的5名成員就化身守護天使登場，一直守護在鄭浩妍身邊，故事講述鄭浩妍愛上Micol Vela後，為了愛情而放棄神的地位，但最後梁朝偉出場阻止，令Micol Vela愛上其他女人，被奪去愛情的鄭浩妍以絕望的表情離開。

「想給韓國粉絲一份小小的禮物」 雖然梁朝偉只現身不夠30秒，但他的白髮造型及表情已令網民留下深刻印象，不少網民大讚MV似足電影，兩段MV公開12小時已狂吸318萬及268萬點擊。韓媒指NewJeans所屬的ADOR事務所創意總監閔熙珍是透過朋友將劇本交給梁朝偉，梁朝偉覺得MV的故事和角色很有魅力，便決定不收酬勞拍攝，他透過ADOR事務所表示：「我遇到一個很好的機會，想給韓國粉絲一份小小的禮物。」鄭浩妍則自爆一直是NewJeans和梁朝偉的粉絲，拍攝過程十分愉快，希望看MV的觀眾亦能感受到快樂的力量。