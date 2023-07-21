暢所欲玄：丁火日天干命格如何

丁火出生的八字，日天干之命主，丁火是日常生活用來照明的火光，炒菜煮飯的爐火，所以必須有燃料。甲木就是丁火的燃料，甲木不一定代表樹木之柴薪。於丁火來說，甲木就是煤炭、石油與電能，乙木也是生丁火之燃料，但燃燒力量太小太短暫，次等級。

丁生於春，春木為丁火之燃料，命中見甲木於天干，甲木為丁火之正印文化星，不但學習天分高，而且易得長輩之錢財。如果夜晚出生，太陽不見，需要丁火燈光照明，而且夜間水氣官星旺，可得權威。

丁生夏季，夏日炎炎見火爐，汗流浹背。喜見夜晚出生，水旺來調節氣溫，精忠報效老闆官星。如果黃昏金旺出生，名為紅爐煉鐵，更得命中有水來淘洗，將軍之材。炎夏丁火，忌見火上添柴，辛勞汗流之徒。

丁生秋季，秋金財旺，早午出生火旺身強可任財，大忌天干見丙火太陽，日間太陽光芒萬丈，丁火燈光，豈能與太陽丙火競爭，財歸他人，名為丙奪丁光。丁火煉秋金，怎能沒有石油煤炭之甲木呢？

丁生冬令，天寒地凍，最愛溫暖的爐火，雪中爐火喜送碳，甲木印星轉化冬季水氣官星，官印相生狀元材。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅