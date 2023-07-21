阿佘「三好」撐文頌嫻

藝人文頌嫻近年活躍幕前，最近更開設網上影片頻道，自製節目《餃出新煮意》大玩吃播試食餃子，請來重量級嘉賓視后佘詩曼助陣，阿佘還「三好」上身畀足3個「好」，相當捧場。除拍片支持外，佘詩曼又出Po為昨日生日的文頌嫻慶生，可見二人感情要好。