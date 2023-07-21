譚杏藍收樓 靠阿媽致富

歌手譚杏藍家境不俗，曾住旺角千呎大屋，近日她透露終於收樓，其新屋位於九龍區的私人屋苑，面積千呎擁3房，環境寬敞、間隔四正，她指現時獨力供樓，月供5位數，又笑言自小開始把儲蓄交由媽媽投資，現時身家已過7位數。