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譚杏藍收樓 靠阿媽致富
歌手譚杏藍家境不俗，曾住旺角千呎大屋，近日她透露終於收樓，其新屋位於九龍區的私人屋苑，面積千呎擁3房，環境寬敞、間隔四正，她指現時獨力供樓，月供5位數，又笑言自小開始把儲蓄交由媽媽投資，現時身家已過7位數。
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