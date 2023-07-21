娛樂

譚杏藍收樓 靠阿媽致富
歌手譚杏藍家境不俗，曾住旺角千呎大屋，近日她透露終於收樓，其新屋位於九龍區的私人屋苑，面積千呎擁3房，環境寬敞、間隔四正，她指現時獨力供樓，月供5位數，又笑言自小開始把儲蓄交由媽媽投資，現時身家已過7位數。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc