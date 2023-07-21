佐藤健千呼萬喚 考鄭裕玲功力

憑串流劇《First Love初戀》爆紅的日本男神佐藤健昨日來港，與鄭裕玲、193及盧慧敏於中環出席活動，吸引大批粉絲逼爆商場，場面墟冚。活動上發生了小插曲，當擔任司儀的鄭裕玲介紹佐藤健出場時，現場即爆發尖叫聲，但對方卻遲遲未現身，鄭裕玲即執生介紹自己身上首飾，還拉來193幫手打圓場，果然經驗老到。

佐藤健千呼萬喚始出來，他先以廣東話打招呼，笑言：「大家好！我係佐藤健。」之後再用日語續說很高興來港見到大家，沒想過香港粉絲如此熱情，希望大家都身體健康，雖然佐藤健沒有接受媒體訪問，但全程相當識做，不停擺派心甫士。

盧慧敏拍打戲被照顧

盧慧敏佩戴大會提供的珍珠首飾，發覺原來幾襯自己，問她若將來男友求婚想要鑽石還是珍珠？她笑言：「Why not both？」她跟鄭裕玲一樣都是首次見佐藤健，大讚這位日本來的人氣男星有氣質。近期忙拍戲的她，直言雖然是動作戲居多，但幸好沒被人打傷，因大家知她不是動作演員，所以都會好好照顧她。