中娛星動：拍「哥哥」兩集被Foul？ 鄭嘉穎眼濕濕宣告減產
視帝鄭嘉穎家庭事業兩得意，惟早前流出他現身醫院照片，近日再傳出他於內地綜藝節目只錄了兩集便被淘汰，健康令人擔心。太太陳凱琳開腔證丈夫身體冇問題。
鄭嘉穎與陳凱琳（Grace）婚後生活甜蜜，一家五口幸福美滿，近年更轉戰KOL界夫妻檔吸金。日前，鄭嘉穎被爆出演新一季內地真人騷《披荊斬棘》，以重量級「哥哥」身份強勢回歸歌唱舞台。近日卻傳出節目剛開拍半個月，他已經在第2集疑似被淘汰。
有鄭嘉穎粉絲透過社交平台分享了一段他「真情剖白」的片段，見他疑似眼濕濕多謝粉絲一路以來的支持外，更向粉絲親自解釋這幾年減產的原因：「現在是家庭的階段，對我來說比較重要，所以之後作品可能不會太多。」不過亦正因為這句話，加上早前被拍得現身醫院，令不少粉絲猜測他可能已被淘汰外，更有粉絲不捨偶像專注做「湊仔公」。
陳凱琳指丈夫OK
另外，留港工作的Grace昨日在荃灣如心廣場出席活動與現場小女孩玩遊戲，談到丈夫時，她強調對方健康沒問題：「佢身體OK。其實醫院張相應該係較早前，嗰日報道一出，佢當時其實就坐喺我身邊，哈哈！佢只是聲帶有少少問題，節目出街大家就會知發生咩事。」而由於節目仍未播出，故有關被淘汰一事，不便透露。
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