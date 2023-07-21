中娛星動：拍「哥哥」兩集被Foul？ 鄭嘉穎眼濕濕宣告減產

有鄭嘉穎粉絲透過社交平台分享了一段他「真情剖白」的片段，見他疑似眼濕濕多謝粉絲一路以來的支持外，更向粉絲親自解釋這幾年減產的原因：「現在是家庭的階段，對我來說比較重要，所以之後作品可能不會太多。」不過亦正因為這句話，加上早前被拍得現身醫院，令不少粉絲猜測他可能已被淘汰外，更有粉絲不捨偶像專注做「湊仔公」。