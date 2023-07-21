跨感官音樂會《TrendyToo SPLASH!》 炎明熹領軍唱爆水上樂園

人氣偶像炎明熹（Gigi）、鍾柔美、張馳豪、人氣女團Lolly Talk、《全民造星V》型男鼓手雷濠權（Jason）以及網紅馬檇鏗（Roberto），將於9月9日現身中國銀行（香港）（中銀香港）「理財TrendyToo」聯乘海洋公園水上樂園舉辦的全港首個大型跨感官水上音樂會《TrendyToo SPLASH!》，以型人靚聲唱爆水上樂園。

作為應屆DSE考生兼已如願順利入讀心儀大學的Gigi，對於今次為音樂會擔任表演嘉賓，直言：「我身為應屆DSE考生，絕對明白考試壓力多麼大，希望各位DSE考生無論成績如何，也能透過《TrendyToo SPLASH!》跨感官水上音樂會放鬆一下！」

至於睇騷方法，「理財TrendyToo」客戶由即日起至8月19日期間，完成指定理財任務即有機會獲高達4張海洋公園水上樂園包場門票及參加《TrendyToo SPLASH!》的機會！

完成任務 有機獲取門票 客戶只需完成基本任務，即透過中銀香港手機銀行/BoC Pay「轉帳/轉數快」功能轉帳最少港幣一元予第三方一次，並於「給收件人的訊息」欄位輸入「TrendyToo」，並完成下列其中一項自選任務（包括：推薦一位18至35歲親友開戶口、申請中銀Chill Card以及經手機銀行兌換外幣等），均有機會獲得海洋公園水上樂園包場門票一張，及參加《TrendyToo SPLASH!》的機會。

Lolly Talk和鍾柔美將於9月9日在海洋公園演出。 全港首個大型跨感官水上音樂會，令觀眾耳目一新。