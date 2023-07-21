娛樂

松岡李那晒小蠻腰被讚Fit爆

松岡李那（右）與友人做運動，一身運動打扮充滿活力！ 松岡李那（右）與友人做運動，一身運動打扮充滿活力！
松岡李那（右）與友人做運動，一身運動打扮充滿活力！
日籍模特兒松岡李那不時透過社交平台分享健康性感美照，勤做運動保持美態的她近日分享片段，見她身穿緊身Sports Bra在草地上與朋友做運動，心情相當愉快。不過，網友將重點放在她的小蠻腰上，讚她零贅肉，Fit爆身材相當養眼。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc