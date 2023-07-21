松岡李那晒小蠻腰被讚Fit爆

日籍模特兒松岡李那不時透過社交平台分享健康性感美照，勤做運動保持美態的她近日分享片段，見她身穿緊身Sports Bra在草地上與朋友做運動，心情相當愉快。不過，網友將重點放在她的小蠻腰上，讚她零贅肉，Fit爆身材相當養眼。