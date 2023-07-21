193彈ViuTV多「豬扒」險捱打 Ian生眼挑針 忍痛谷頭炮

ViuTV節目《全星暑假》開鑼，旗下藝人現身記者會，其中MIRROR隊長Lokman大爆由他們掛帥之節目，Edan是「玩得之王」，底線無隊員能超越！而早前生眼挑針的Ian「負傷」現身，需戴上眼鏡，免眼睛再受損！

人氣男團MIRROR派出6子Lokman、Ian、Jer、Jeremy、Stanley及Frankie，聯同「宇宙天團」ERROR、女團COLLAR、吳啟洋、葛綽瑤、鍾卓穎、練美娟等昨日出席ViuTV節目《全星暑假》記者會，吸引數百粉絲到場應援舉燈牌，企滿幾層商場，當眾藝人到場時更尖叫聲連連，場面熱鬧。

席間一眾藝人先後介紹《全》系列的節目，包括《MIRROR+》、《ERROR暑期自作業》、《全日制COLLAR學院》、《P1X3L 5G 上台計劃》、《夏の競技》、《撞鬼自駕遊》及《幫手預埋我》，打頭陣於周一播出的《MIRROR+》，隊長Lokman表示節目中各成員會透過玩遊戲接受不同挑戰，問到誰的底線最難超越？6子同聲指是未有出席的Edan，Jer則乘機向公司要求下次出國拍攝。

早前自爆生眼挑針的Ian戴眼鏡現身，他表示眼睛尚有少許刺痛：「睇落都OK，呢段時間都做緊嘢，所以就冇出嚟。（咩事生眼挑針？）可能打完波手多多去摸，所以就搞成咁，不過我冇睇咗啲唔應該睇嘅嘢。」Frankie將於本月29日生日，問到今年單身過生日會否感寂寞？他說：「我有朋友有兄弟，最緊要有家人，不過當日都會喺工作中。」

Winka玩遊戲洩春光 COLLAR談到早前到日本拍攝《全日制COLLAR學院》，期間更到水上樂園取景，問到哪一位成員身材最豐滿？Marf說：「去水上樂園未必一定要着泳衣嘅，睇邊個位啦，有啲下盤豐滿，總之各有特色。」談到外間對她們新專輯造型評價好壞參半，不過Day與Ivy卻認為造型很美，Day說：「我覺得型得嚟有啲性感，每個人都有特色，我仲有兩個流星錘。」而Winka被指與小朋友玩遊戲時春光乍洩，她聞言驚訝說：「咁Cute？我有打底嘅，做晒安全措施，公司同事好緊張，三點不露OK！」而ERROR於台上發揮「亂噏精神」，指ViuTV豬扒多過人，事後193表示：「係事實！（練美娟想衝上台打你！）佢應該係最接受嗰個。」