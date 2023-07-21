胡定欣讚甜美 有劉佩玥影子 莊子璇推介廟街 淡定攞獎

《2023香港小姐競選》16位佳麗正於越南拍攝外景，前晚更參與大型晚宴，為下月舉行之香港決賽預熱。視后胡定欣、視帝譚俊彥則任表演嘉賓，席間莊子璇先拔頭籌，奪得「越南越愛香港小姐」獎項，胡定欣對她更是讚口不絕！

16位佳麗是晚以4個不同造型亮相，並分別向現場來自東南亞不同地區的賓客作自我介紹、推介香港文化，又獻上勁歌熱舞及以越南文獻唱《越難越愛》。在推介香港特色文化環節上，以佳麗郭珮文最為搞笑，負責推廣港式奶茶的她，被問到會以甚麼代替花奶或煉奶時，她轉數甚快地回答雪糕，但被問到「熱奶茶又點搞」時，她九秒九笑指可叮熱雪糕，引得全場大笑。至於選擇推介廟街的莊子璇，全晚表現淡定，結果贏得當地賓客的喜愛及肯定、榮膺「越南越愛香港小姐」獎。

譚俊彥貼心水佳麗 胡定欣受訪時笑指莊子璇有藝人劉佩玥影子：「佢好Sweet，同劉佩玥有啲似，都好得體。」而近年愛上健身的定欣，雖然晚宴前一晚才抵達峴港，但仍爭取時間到酒店Gym Room跑步；而譚俊彥被問到有哪位心水佳麗時，他表示：「直覺就陳霈錤，佢嘅氣質令我覺得好舒服。」

至於擔任大會司儀的黎諾懿，自爆因不擅長記人名，一度搞錯Hanna（胡睿涵）與Hera（陳霈錤）而自覺尷尬；而同為港姐出身的司儀麥美恩，則戥16位師妹開心：「佢哋終於可以衝出香港，代表香港做親善，好好呀！」