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郭書瑤戰鬥格：要去見男友
台灣女星郭書瑤日前到新加坡旅行，於社交網上載穿黑色低領長裙的性感照，胸前春光若隱若現，她留言：「是一個要去見男朋友的節奏，某人來新加坡陪我約會。」不少網民紛紛猜測其男友身份。
未幾她再上載照片，原來「男朋友」是台灣女星劉品言，郭書瑤指對方專程到新加坡陪她過生日，覺得自己是個「幸福寶寶」。
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