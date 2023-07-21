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戴祖儀拋胸晒腿 搶獅子風頭
戴祖儀與獅子BB玩到忘形。
無綫小花戴祖儀早前激罕公開索爆三點式照，獲網民讚禾稈冚珍珠。近日她到泰國旅行，並於社交網分享靚相，見她到動物園跟獅子BB玩，留言：「泰可愛，Oh my Caesar」。她穿超短裙坐在地上抱着獅子BB合照，大晒白滑美腿，俯身時更露出深長事業線，網民紛紛留言：「獅子淪為配角」，「很羨慕獅子」。
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