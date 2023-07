讀者爆料：借狗傳情 融入家中 黃嘉雯旅行洩蜜 暗撻富二代

隔空互動 有迹可尋

兩人拍拖後低調處理感情,雖然未試過上載合照,但從他們的生活照中,已將戀情曝光!今年2月Jordan生日,嘉雯親自訂造「Money蛋糕」,並拍片放上社交網,配文:「You don't ask for money, you made your own money.」另邊廂Jordan亦上載對着「Money蛋糕」許願的獨照,他更為女友舉行生日派對,廣邀好友出席,可見已向朋友公開關係。兩人又同時間各自上載出海照,Jordan於遊艇上拍照,嘉雯則晒滑水照。打得火熱的他們少不了旅行拍拖,分別於去年11月及今年4月同遊泰國與韓國,各自網晒餵長頸鹿的照片。而嘉雯上載遊韓的照片中,身後玻璃倒影正是Jordan,「洩蜜」早已有迹可尋!