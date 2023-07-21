讀者爆料：借狗傳情 融入家中 黃嘉雯旅行洩蜜 暗撻富二代

前港姐冠軍黃嘉雯去年初宣布跟外籍男友分手後，原來已秘撻富二代Jordan。本報收到消息，指兩人同是愛狗之人，經常以狗調情，更多次同遊外地及出海「洩蜜」。日前Jordan終於「鬆手」，在社交網上載女友的照片，認定情侶關係。

現年29歲的黃嘉雯樣子甜美，擁32C、23、34的驕人身材，憑天賦本錢本應深受無綫重用。早前她於劇集《下流上車族》穿三點式及施濕身誘惑，成為劇中焦點一幕，其後客串《法言人》以低胸裝騷長腿示人，被網民冠以全劇最靚的女角。不過她似乎「賺錢買花戴」，之後都只是Hea做綜藝節目《流行都市》及《超級毛特兒大賽》的主持，認真嘥料！眼見節目《姊妹淘》的拍檔蔡嘉欣與陳詩欣都嫁得好，她亦希望找到好歸宿。

肥仔變肌男 有讀者爆料指嘉雯早已秘密收埋富二代男友Jordan，男方於英國University of Leeds畢業，住複式豪宅，家境不俗。孝順的他與母親關係甚好，不時在社交網上載母子合照。他現職方案經理（Solution Consulting），生活相當健康，平時喜歡打籃球、行山及健身等。以前他是肥仔一名，經過努力減磅後，現已成為肌肉型男。

而嘉雯參選港姐時被起底，家底豐厚住半億豪宅，不過她曾表示不覺得有任何幫助，一直都靠自己努力賺錢。她向來喜歡「老外」，前男友是瑞士人，如今跟曾留學英國、門當戶對的Jordan拍拖，可謂非常啱Key！

隔空互動 有迹可尋 兩人拍拖後低調處理感情，雖然未試過上載合照，但從他們的生活照中，已將戀情曝光！今年2月Jordan生日，嘉雯親自訂造「Money蛋糕」，並拍片放上社交網，配文：「You don't ask for money, you made your own money.」另邊廂Jordan亦上載對着「Money蛋糕」許願的獨照，他更為女友舉行生日派對，廣邀好友出席，可見已向朋友公開關係。兩人又同時間各自上載出海照，Jordan於遊艇上拍照，嘉雯則晒滑水照。打得火熱的他們少不了旅行拍拖，分別於去年11月及今年4月同遊泰國與韓國，各自網晒餵長頸鹿的照片。而嘉雯上載遊韓的照片中，身後玻璃倒影正是Jordan，「洩蜜」早已有迹可尋！

日前Jordan終於「鬆手」，忍不住於限時動態上載嘉雯的靚相，見女方穿上貼身露腰Tee，雖然他用Emoji遮了女友的頭部，但憑驕人身材已認出是嘉雯。由於兩人都是「狗奴」，Jordan不時帶自己的愛犬及女友的小狗「多士」外出，就連其母亦將「多士」抱入懷內，明顯嘉雯已融入男友家中。