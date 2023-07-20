過關斷正 爆賄賂傳聞 Gigi Hadid藏大麻被捕

美國人氣模特兒Gigi Hadid與荷里活男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的緋聞傳得熱哄哄，早前她撇甩男友與一班好友到開曼群島度假狂歡，不過，近日有傳媒踢爆Gigi與一名好友上周抵達當地時因攜帶大麻入境而被捕。

據知事發於本月10日，當時Gigi與一眾好友乘坐私人飛機到達開曼群島度假，入境時於機場接受行李X光檢查時被海關人員發現藏有大麻及吸食工具，因而將Gigi及友人Leah McCarthy拘捕並帶到拘留所，最後獲准保釋。兩日後她們於庭上認罪，各被判罰款1,000美元（約7,810港元），2人並沒有留案底。

罰款了事 形容「皆大歡喜」 事後，Gigi的經理人回應指Gigi藏有的是藥用大麻，在美國紐約屬處方藥物可合法購得，並指自2017年以來，藥用大麻於開曼群島是合法的，經理人更指Gigi目前在島上過得很開心。而Gigi沒有因被捕而影響度假心情，連日來在社交網站公開與好友於當地的照片，而被捕消息傳出後，Gigi前日亦有繼續公開多張與好友狂歡及個人三點式照片，她留言時更引用大文豪莎士比亞（William Shakespeare）的喜劇名稱表示「皆大歡喜」，似是回應被捕一事。

不過，有關Gigi的傳聞滿天飛，有指當時海關是在Leah的袋中搜到少量大麻，並非在Gigi行李內，但由於私人飛機以Gigi的名字登記，故她亦要負上責任。亦有傳被搜出大麻後，警方曾提議Gigi「畀錢搞掂」，但遭她拒絕，選擇承擔法律後果。此外，有指Gigi當時身上有醫療卡證明大麻屬醫療作用，但醫療卡在開曼群島被認為是無效才會被捕。不過當地警方已否認受賄賂傳聞。