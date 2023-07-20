暢所欲玄：陰陽學說和二進制關係

陰陽是來自中國古老的哲學思想，主張宇宙萬物有兩種相互依存且相互轉化的力量。陰代表陰暗、柔軟、隱蔽和消極，陽則象徵陽光、堅硬、明顯和積極，兩者的平衡和結合是宇宙運行的基本原則。

二進制是一種使用0和1兩個數字表示數值的進位制，這種數值系統在電腦和科學中非常重要，因為計算機只能理解和處理二進制數字，當中的0代表關閉或無，1代表打開或有。這種數值表示法的基礎在於電子系統中的開關概念，以及邏輯閘和電路的運作。

有趣的是，陰陽和二進制在某種程度上存在共通之處，陰陽的概念強調了兩極的平衡和互補，而二進制的0和1則是兩個極端。它們都探討了相對性和對立面之間的關係。在陰陽哲學中，陰陽互有互生，互相依賴；在二進制中，0和1也是以彼此依存的方式存在。另外，二進制和陰陽都體現了一種二元性，陰陽以對立但又相互關聯的形式存在，0和1則是兩個極端的象徵。這種二元性在不同範疇中都有重要意義。