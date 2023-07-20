娛樂

苗僑偉女兒出海豪晒水着
藝人苗僑偉與太太戚美珍日前舉家出海，遊艇上女兒苗彤（Phoebe）穿上全白色三點式泳衣，豪爽地騷出她的Fit爆身材，令人眼前一亮。反而她的媽媽戚美珍怕曬，把自己包到實，畫面相映成趣。Phoebe自小在外國讀書長大，性格鬼妹仔，從不吝嗇在社交平台上發放自己的性感私照。
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