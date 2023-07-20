私下向So Ching解畫 Winka為「割席」道歉

自So Ching退團後，COLLAR昨日首度以7人體制見人，以性感形象重新出發，當中以芯駖與Gao最激。向來惹火的Winka就取消關注So Ching社交網一事公開致歉，還自爆連弟弟的社交網也取消關注，一視同仁。

So Ching的舞蹈員男友阿Mo去年在MIRROR演唱會受重創後，她於今年5月正式宣布退團，變陣後的COLLAR昨日首度亮相，並以性感新形象示人。成員Winka提到於So Ching離隊不久便取消關注對方的社交網，她即場道歉：「Sorry，令大家擔心，舉動係純粹希望工作還工作，我私下有短訊佢解釋。」又笑言已取消關注細佬以示公平。Marf則表示會用自己的方式關心So Ching，希望大家給予對方空間。

日前臨時退出《全民造星V》決賽的Nathan，是Winka的《一手造成》MV男主角，COLLAR覺得退賽是對方的個人決定，不便置評，但覺得無論參賽與否，人格都很重要。至於Day的中學同學莊子璇參加今屆香港小姐，Day表示已畢業幾年，會在內心支持對方。

Lokman有意結婚 同場還有師兄MIRROR成員Lokman、Stanley與Tiger，問到《造星V》三甲簽約加盟會否造成威脅？Stanley笑說：「簽唔簽都威脅，我覺得應該簽佢哋返嚟，然後阻住佢哋發展。」談及女友Alina在《造星V》的性感演出，他肯定女友冇走光，笑言最擔心女友搞砸Lyman的演出。而Lokman談工作不忘向女友隔空示愛，指新歌MV女角懸空，因家中已有一名靚女。兩人拍拖6年多，他不擔心7年之癢：「養生、養貓就有，係有結婚計劃。」

So Ching今年5月離隊，專注教跳舞。 Stanley（左起）、Lokman與Tiger拎住手機起舞。 Gao與芯駖打扮最性感，女人味滿瀉。 芯駖