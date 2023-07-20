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翁虹青春逼人 同囡囡鬥晒腿
「美魔女」翁虹的女兒劉蒔曾於「星二代裏顏值最Top你認為是誰」投票活動上，以大熱姿態成為網民心目中的冠軍。近日兩母女於浙江被網民「野生捕獲」，她們分別拿着飲料和食物，一齊晒長腿相當吸引。
期間劉蒔拿起小風扇降溫，而翁虹穿白色上衣及牛仔短裙，散發青春活力，不少網民讚她們似姊妹多過母女。
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