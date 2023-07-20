擔擔抬抬 做埋泥水師傅 林鈺洧梁允瑜地盤炒散險中暑

林鈺洧與梁允瑜昨日到地盤「打工」，毫不錫身搬搬抬抬，笑言已取得安全卡，考慮兼職。兩人坦言拍攝時天氣酷熱，差點中暑！

林鈺洧、梁允瑜與鄭衍峰等，昨日到大埔拍攝無綫節目《不可能任務》。眾人以地盤工友Look現身，體驗建造業工序。據知，上周他們在酷熱天氣下用水泥搭橋，非常考體力，兩位靚女全程毫不錫身，協力幫忙。

林鈺洧與梁允瑜表示歷時4日的拍攝已進入尾聲，上周開工時曾因體感溫度超標差點中暑，雖已做好防曬，但依然被曬到臉、身「兩截色」，梁允瑜更表示逐漸適應「擔擔抬抬」的工作。她們異口同聲表示：「依家可以抬起比自己更高嘅木板，我哋又攞到安全卡，等天氣冇咁熱，考慮冬天兼職，哈哈！」問到是否開始喜歡揀「力量型」男友？梁允瑜笑言：「我對自己體能有信心，唔使靠男人。」

鄭衍峰恨去法國 提到一班候選港姐到越南拍外景，即將卸任港姐的林鈺洧大讚師妹們弗爆，但暫時未發現最突出的一位：「好睇現場表現，不過嚟到呢步已好叻，佩服佢哋喺越南忍到口，全部曱甴肚，上年我等到比賽最後段先瘦。」

而鄭衍峰透露因客串劇集《逆天奇案2》，緊接再拍節目，前晚沒有休息：「估唔到林鈺洧同梁允瑜咁捱得，拍攝投入到冇補妝，我仲以為佢哋會派眼睛冰淇淋畀我哋在場嘅男士。」問到拍《逆2》可有跟曾傳緋聞的馮盈盈演對手戲？他說：「冇喎，唔可惜，我個角色係負責調查陳展鵬，難得可以向佢取經。（嚟緊忙乜？）暫時放假，想乘機學法文，我想出年獲派去法國主持奧運，如果可以會向公司自薦。」