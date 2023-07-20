DSE放榜 港姐視后齊打氣 炎明熹快人一步 入理大讀時裝

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）為應屆DSE考生，昨日放榜，她昨晚宣布已獲香港理工大學取錄。而英皇藝人黃明德考獲5科18分成績，超出預期。至於候選港姐胡睿涵，亦表示成績理想。

應屆DSE考生炎明熹（Gigi）因不在港，昨日未能回到學校領取成績單，不過昨晚她於社交平台公布透過《學校推薦直接取錄計劃》成功獲得香港理工大學取錄，修讀Scheme in Fashion，她還指該消息6月底已知悉，但在合適時間才通知大家，並感謝母校的幫助。

候選港姐胡睿涵滿意成績 另一邊廂，英皇歌手黃明德（Dark）昨日一早返到賽馬會體藝中學拿成績單，本身預計得15分左右的他，最終考獲5科18分的成績，總共科目考得20分，他即轉計劃報讀大學，他說：「我本身諗住大專駁上去大學學位，但係今次已經係over expectation，可以報到好多大學degree課程！最surprise係中文攞到4分，本身冇諗住報JUPAS（大學聯招），諗住讀asso（副學士）再轉去大學讀歷史系。不過同好多老師傾完，依家可能先放棄讀歷史系，報咗大學之後再轉科。」至於身在越南的港姐佳麗胡睿涵，坦言放榜前一晚睡不着，問到如何知道成績，她說：「老師Send張相畀我，係我理想嘅成績，我成績一向好穩陣。（最滿意邊科？）視覺藝術，成績比預期高。」問到學業安排？她說：「會繼續讀，睇吓考唔考到心儀大學。」

此外，中學會考考獲「10A」狀元的前港姐麥明詩，彈奏天后容祖兒代表作《我的驕傲》為考生打氣。視后李佳芯則表示：「沒有一條路是絕對的好與壞，當找到熱愛的事並投入其中，所帶來持續的喜樂，不會比安穩的高薪厚職來得少。」唐詩詠則說：「每一個結果都會有屬於佢嘅路，無好壞之分，堅持你的信念，總有一天會實現。」龔嘉欣表示：「每一條道路都可以走向屬於自己成功嘅舞台，發光發亮。我曾經都懷疑自己嘅選擇，但一定要相信自己，你會擁有更多。」