揭露真相 被威脅爆大鑊 菊梓喬遭騙徒借名呃錢 籲粉絲報案求助

歌手菊梓喬怒揭有「偽粉絲」借其名騙取歌迷的金錢，對方更威脅用黑材料爆她大鑊！她呼籲粉絲去執法部門求助，她願意挺身支持。

菊梓喬（Hana）昨日在社交網限時動態寫上：「太恐怖了」、「完全活在恐懼中」。據知，有男粉絲訛稱歌迷會及Hana私人用途，向歌迷會成員騙取金錢，金額達數萬港元，對方甚至發放一些不實的詆毀信息損害藝人個人聲譽，更涉嫌恐嚇及偽造證據，Hana說：「如果粉絲有需要絕對可以去報警，我係願意協助佢哋。」

「佢經常出席我啲活動」 3日前Hana得知粉絲被騙財，因有粉絲整合「文件夾咁厚」的資料給她，她才知道有粉絲早在兩年前開始被人呃錢。她直認對騙徒有印象：「因為佢經常出席我啲活動、演唱會，而且佢好似有啲殘障，所以我認得佢，公司都試過搵佢幫手，因為有啲活動可能要集合粉絲一齊去，但當然我係唔知嘅，亦冇為意，所以啲粉絲先畀佢呃。」

「話我畀人禁錮」 Hana覺得最恐怖是疑被對方跟蹤：「佢會話我畀人捉咗，又誇張到話我畀人禁錮，然後叫啲粉絲籌錢，例如會話我架車畀人鎖，但佢話幫過我好多次，所以冇錢，叫其他粉絲幫手畀，仲話我公司要粉絲畀錢先可以去活動。佢又造假信息、銀行帳單等等，用嚟蒙騙歌迷，由最初幾百然後幾千，最後幾萬蚊咁呃。」

Hana的國際歌迷會日前發出公告，直接開名強烈譴責騙徒的非法行為，建議受騙的歌迷立刻報案處理，又提醒歌迷保持警惕，慎防受騙。Hana曾轉載相關資料，即換來對方惡言恐嚇，她說：「佢即刻發癲，傳信息畀其他人，話要整啲黑材料，等大家知道我係咩人。我最心痛係啲粉絲以為我真係有事，攞錢出嚟救我，真係好慘，我真係好嬲，我都未消化到件事！」