鄧伊婷JW又攬又挨王嘉爾

韓國男團GOT7成員王嘉爾（Jackson）日前於澳門舉行世界巡迴演唱會，不少藝人都去「朝聖」，包括鄧伊婷、王灝兒（JW）、丁子高等，而緋聞情侶郭柏妍和丁子朗都有去睇演唱會，郭柏妍更於完騷後跟王嘉爾合照，站在對方身旁高舉V字影相，十足小Fans！丁子朗今次睇騷勁低調，但因無綫高層樂易玲於社交網晒相，令他的行蹤曝光，不經意「洩密」。

除了郭柏妍可以跟偶像合照，鄧伊婷亦有此機會，並於社交網晒相兼留言：「幸福的一刻」，相中她攬到王嘉爾實一實，相當親密！連她的好友利穎怡都忍不住留言大表羨慕，伊婷回覆指幸福來得太突然，而粉絲則留言：「攬完佢你幾多晚瞓唔着？」、「Jackson嫂」，亦有網友留言讚王嘉爾刻意將手縮開，夠晒Gentleman。而JW則倚靠在王嘉爾身邊合照，並留言：「When someone inspires you to be better and to dream bigger（當有人激勵你變得更好、實現更大的夢想）.」