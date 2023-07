鄧伊婷JW又攬又挨王嘉爾

除了郭柏妍可以跟偶像合照,鄧伊婷亦有此機會,並於社交網晒相兼留言:「幸福的一刻」,相中她攬到王嘉爾實一實,相當親密!連她的好友利穎怡都忍不住留言大表羨慕,伊婷回覆指幸福來得太突然,而粉絲則留言:「攬完佢你幾多晚瞓唔着?」、「Jackson嫂」,亦有網友留言讚王嘉爾刻意將手縮開,夠晒Gentleman。而JW則倚靠在王嘉爾身邊合照,並留言:「When someone inspires you to be better and to dream bigger(當有人激勵你變得更好、實現更大的夢想).」