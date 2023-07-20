《青龍電視劇大賞》 河正宇稱帝 秀智截擊宋慧喬 爆冷攞視后

秀智

韓國頒獎禮《第2屆青龍電視劇大賞》昨晚圓滿舉行，今年4月憑韓劇《黑暗榮耀》封后的女星宋慧喬被「國民初戀」秀智擊敗，未能再度封后，但就獲得首個《青龍》大獎，算是有個交代！

由韓國權威頒獎禮《青龍電影獎》舉辦的《第2屆青龍電視劇大賞》昨晚在韓國仁川市的綜合度假村Paradise City舉行，憑話題韓劇《黑暗榮耀》再登上事業高峰的宋慧喬，事前被睇好會封視后，可惜最後大熱倒灶，被秀智以《安娜》奪走最佳女演員獎，不過宋慧喬就捧走今年新設、全晚最高榮譽的大獎，她獲獎時一度感觸得眼濕濕：「很感謝能有這個機會讓我可以多謝大家。」她又對自己說：「我應該很少機會出席這種場合，我想稱讚一下自己，辛苦了，慧喬啊！」

至於事前未有想過會獲獎的秀智就顯得十分驚喜，她坦言：「能和尊敬的前輩們一起角逐獎項已經很光榮，感謝給我這麼大的獎。」河正宇則憑《毒梟聖徒》勇奪視帝殊榮，他坦言以為對手崔岷植會得獎，所以聽到自己的名字後覺得很驚訝。

林智妍「奸」招奪「女配」 憑《黑》劇中的奸角「朴涎鎮」上位的林智妍就勇奪最佳女配角獎，她除了多謝和她合作的演員和導演外，又特別多謝編劇在劇本裏加了很多其他演員叫「涎鎮啊」的場面，讓她即使沒有出場，也有份參與，她又搞笑地說：「我要向全國所有叫朴涎鎮的人說聲對不起。」在《黑》劇中飾演林智妍「奸夫」的朴成勳則失落最佳男配角獎，該獎由《賭命為王2》的男星李東輝獲得，他坦言完全沒有想過會獲獎，他特別向和他合作的大前輩崔岷植致敬：「能和你出現在同一鏡頭是我的榮幸。」

新人獎方面，限定男團Wanna One出身的朴志訓與女星辛叡恩分別憑《脆弱的英雄》及《第三人稱復仇》獲獎，人氣明星獎則由朴宰燦、車銀優、李光洙及金軟景奪得，朴宰燦亦同時獲頒人氣電視劇主題曲獎。

宋慧喬