蘇菲亞臭脾氣現形被撇 老公難忍「巨星」生活 Ariana Grande承認離婚

荷里活前日傳出兩單離婚消息，天后Ariana Grande與老公因疫情而結合，因復常而分開；《摩登家庭》女星蘇菲亞維嘉娜則被指婚後逐漸露出臭脾氣本色，導致夫妻愈走愈遠！

30歲美國天后Ariana Grande在英國倫敦睇溫布頓網球賽時，被拍得未有戴上婚戒，因而傳與27歲地產經理Dalton Gomez 婚變，前日發言人終證實「分」訊！兩人於2021年5月拉埋天窗，今年1月分手，當時Dalton曾由美國飛到英國，探望正拍攝《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）女巫前傳歌舞片《Wicked》的Ariana，嘗試挽救婚姻，但未有成功，其後他亦有與其他人約會，今年5月再嘗試箍煲再失敗。

社交網刪婚照 知情者說：「Ariana同Dalton互相尊重，佢哋仲係朋友，以後都想係咁。佢哋之間冇出軌、冇仇怨，只係婚姻維繫唔到，呢啲都係常事。」現時亦有透過電話聯絡。兩人於疫情期間關係非常融洽，但當疫情過去，矛盾開始浮現，Dalton無法接受Ariana的藝人工作時間表與狗仔隊的騷擾，又質疑為何她外出需要保安，其後兩人同意分手，Ariana已刪去社交網中的結婚照。

另一邊廂，電視劇《摩登家庭》（Modern Family）51歲哥倫比亞女星蘇菲亞維嘉娜（Sofia Vergara）與電影《光豬舞壯士》（Magic Mike）系列46歲美國男星Joe Manganiello聯合宣布結束7年婚姻，兩人未有兒女，而蘇菲亞與前夫育有一子。

知情者透露分手原因：「Joe係個大細路，鍾意玩《龍與地下城》、摔角、打機、超級英雄片、漫畫、睇美式足球……佢同蘇菲亞完全係兩種人，蘇菲亞都鍾意出去玩，但較注重享受生活，去旅行、食貴晚餐、做明星同所有名氣帶嚟嘅嘢。佢成世人都被讚超級索，已經上晒腦，佢又大脾氣，好容易為小事發嬲，Joe份人就好隨和。一開始熱戀時唔覺，但當真性情浮現，佢哋都頂唔順對方，寧願工作都唔見面。」