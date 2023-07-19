暢所欲玄：好妻子面相

「好老婆」的定義對不同人來說不盡相同。不過，從相學來說，好妻子的特徵也是有迹可尋。

賢妻良母型：眼大的女性雖然有時略為孩子氣，但感情豐富、充滿愛心，如再加上鼻頭圓而鼻樑不高，代表心地善良而願意聽取他人意見。而嘴細又代表肯遷就別人，在婚後特別容易與丈夫相處愉快，處處體恤支持丈夫。

講究原則型：女性如果鼻直、鼻樑高，代表主觀性強；另外，若眼睛黑白分明、口大，更加敢愛敢恨。作為妻子，雖然有時脾氣較為剛烈，但因原則性強，只要決定了支持丈夫便會堅定不移，也可以成為賢內助。

處事細心型：女性眼睛大、眉幼而鼻直，屬於處事細心型。如兩眉較幼及鼻高鼻直，代表處事細心及有自信，所以日常做事也相當能幹兼具魄力。對於丈夫，亦有很大助力，尤其善於在背後出主意，或為丈夫落力打氣。

率直心急型：若女性眼睛細細，多數是個倔強而率直的人，如加上面形較尖削，做事雖具效率，但有時略嫌急進。作為妻子，通常屬於比較自我的一類，最好婚後仍保持個人空間，發展自己的興趣或事業，與丈夫反而更能和諧共處。

堪輿學家麥玲玲師傅