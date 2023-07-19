徐㴓喬養過30隻貓 情不變

藝人徐㴓喬（Asha）是愛貓之人，還經常做貓咪的暫托家庭，近日她就於社交網上載不同時期跟貓咪的合照，自爆歷年來養過逾30隻貓，她寫道 :「原來咁多年嚟嘅成長階段，人生高高低低都總有貓嘅陪伴。好多事情、身邊嘅朋友同伴侶、心態都有改變，但我對貓嘅情有獨鍾絕對係永恒不變。」