摸 Pet Pet ：視如親子 見證人生重要時刻 楊洛婷為愛犬瞓廁所72粒鐘

藝人楊洛婷（Rabeea）的愛犬Tyrese是其愛情見證，由跟男友同居至組成4口之家，Tyrese都從未缺席。Rabeea為訓練愛犬，甘於跟狗狗睡在洗手間72小時，愛犬在她傷心時陪伴在側，又會充當其子女的保母，難怪她高呼一隻夠晒數！

楊洛婷養有一隻9歲的松鼠狗Tyrese，她指愛犬是當年與老公Tim仍拍拖同居期間一齊養，見證兩人由拍拖到結婚以至生兒育女的每個重要階段，她早把愛犬當作是親生兒子。Tyrese是Rabeea第一隻飼養的狗狗，當年她一眼就看中牠：「佢BB仔嘅時候係黑色，Tim話好有型，點知幾個月後變咗金毛，對比好大，仲有我哋之前以為佢係松鼠狗，點知原來係同蝴蝶狗混合，大大吓兩邊耳側有兩條毛飛咗出嚟，好搞笑！」

雖然Tyrese長大後跟小時候模樣相差甚遠，但完全不減Rabeea對牠的愛，即使懷孕後也沒有想過要棄養：「好多人問驚唔驚狗狗會呷小朋友醋，佢又冇喎，我個肚鑼咁大時，佢會圍住我個肚瞓覺，又會舔我個肚，好似知道有小生命喺入面，好友善，當小朋友出世第一日返屋企，佢會陪住BB瞓，好似保母咁。」她認為狗狗有助小朋友成長，令孩子學懂照顧小動物及更有愛心。

高呼一隻夠晒數 講到跟Tyrese的難忘經歷，Rabeea坦言不勝枚舉：「佢同我經歷好多，無論係Pre Wedding相定全家福都有佢份，記得我啱啱離開舊公司有啲唔開心，我就晚晚攬住佢瞓。」她回想初時訓練愛犬上廁所，花了3日3夜在洗手間陪牠睡覺，最終成功。至2年前Tyrese因關節有事，連續3天不吃不玩，令她十分擔心，後來做了膝蓋手術，才令她放下心頭大石。問到有否想過多養一隻狗狗陪伴Tyrese，她揚言一隻夠晒數：「佢會呷醋，試過有人帶其他狗嚟玩，佢會黐實我唔畀其他狗埋我身，人佢就唔會呷醋。」