娛樂

陳倩揚推簡易減肥餐

陳倩揚出席活動，獲老公現身支持。 陳倩揚出席活動，獲老公現身支持。
陳倩揚出席活動，獲老公現身支持。
廚藝了得的藝人陳倩揚昨日化身女廚神，示範簡單易煮的減肥餐。她趁書展前力谷其第3本新書，希望能改變大家對「減肥就是辛苦」的概念。談到新書有中英對照，她笑稱因有在港工作的外傭姐姐投訴她拍攝的煮食片說話太快及沒有字幕。移居加拿大的她表示整個暑假留港谷書，又會舉行粉絲見面會。
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